В Воронеже новорождённых отправляют в изоляцию из-за коронавируса

13.11.2020, 10:30, Новости дня

В областной детской больнице Воронежа организовали специальное отделение, куда помещают младенцев сразу после родов, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса от заражённых матерей. До получения отрицательных результатов тестов с новорождёнными контактируют только медработники в средствах индивидуальной защиты. Повышенные меры предосторожности связаны с тем, что Воронежская область входит в десятку российских регионов с самым высоким числом заболевших, передаёт Euronews.

Воронежская область входит в десятку российских регионов с самым высоким числом заболевших COVID-19. Группа риска, к которой приковано особое внимание местных властей, — беременные женщины.

С марта этого года коронавирусом в Воронежской области заразились 538 будущих мам. В настоящее время, по данным местных СМИ, каждый день здесь выявляется до 10 случаев заболевания среди беременных.

Чтобы предотвратить риск заражения коронавирусом от матери, младенца сразу после родов изолируют. Для этого в Воронеже организовали новое временное отделение на 20 коек.



АННА ЯКУНИНСКАЯ, заведующая отделением: Врачи отделения с ними общаются каждый день. При желании мы можем послать фотографию ребёнка маме — так как он рождается, и мама даже не видит его лица.

Большинство рожениц, скрепя сердце, соглашаются на разлуку. Но есть и те, кто против, — и они имеют на это полное право, говорят в больнице.

За последние сутки в РФ жертвами COVID-19 стали 432 человека. Заразились коронавирусом 19 851.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2020 года.