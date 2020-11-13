Самые древние лошади родом из Индии

13.11.2020, 10:25, Новости дня

Древнейшие останки предка современной лошади обнаружили на полуострове Индостан, сообщают палеонтологи. Ученые считают, что именно здесь впервые появились первые представители непарнокопытных.

Возраст выкопанных из-под земли костей составляет около 56 млн лет, уточняют специалисты. Как видим, лошади жили на нашей планете еще задолго до людей. Фактически они заменили динозавров, которые к этому времени уже вымерли.

Разумеется, речь идет всего лишь о предке современной лошади, которая также пережила серьезные эволюционные изменения. Судя по станкам, древние непарнокопытные животные были невелики по размеру. Вес тела у них составлял максимум 100 кг, хотя попадались особи по 10-20 килограммов.