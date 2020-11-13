SCMP – Си призвал Россию и других партнёров по ШОС противостоять «внешним силам»

13.11.2020, 8:30, Новости дня

В своём обращении на онлайн-саммите ШОС глава КНР Си Цзиньпин в «завуалированном выпаде» в сторону США призвал партнёров противостоять вмешательствам «внешних сил» и политике односторонних действий. Как отмечает South China Morning Post, хотя напрямую китайский лидер Америку не называл, он использовал выражения, которыми обычно Пекин описывает поведение Вашингтона.



Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал «завуалированный выпад» в сторону США и призвал азиатских партнёров и Россию противостоять «внешним силам», пишет South China Morning Post.

В ходе своего обращения на онлайн-саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник 10 ноября глава КНР отметил: «Мир сейчас входит в период волнений и трансформации. Международное сообщество столкнулось с большим испытанием, в ходе которого ему придётся делать выбор между многосторонним и односторонним форматом, открытостью и закрытостью, сотрудничеством и конфронтацией».

Как отмечает издание, на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Пекин, в своём первом с американских выборов выступлении, посвящённом ситуации на международной арене, Си не упомянул Вашингтон напрямую. Однако китайский лидер прибег к ряду выражений, которые китайские дипломаты нередко используют в своих заявлениях о США.

Си призвал членов ШОС — Китай, Индию, Казахстан, Киргизию Россию, Таджикистан и Узбекистан — «твёрдо противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела» стран — участниц организации. Также председатель КНР предупредил о нарастающих настроениях односторонних действий в мире, в чём Пекин ранее обвинял США, которые вышли из важных международных договоров, вроде иранской ядерной сделки или Парижского соглашения по климату.

Кроме того, Си обратил внимание партнёров на распространение «политических вирусов» — этими словами Китай описывал кампанию Вашингтона, направленную на то, чтобы посеять сомнения в успехах Пекина в сдерживании пандемии, подчёркивает South China Morning Post.

Несмотря на то что ведущие американские СМИ уже празднуют ещё не объявленную официально победу демократа Джо Байдена, по словам газеты, госсекретарь США Майк Помпео и другие представители администрации Трампа усиливают давление на Китай. Так, во вторник Помпео заявил, что США «ещё не закончили» с Пекином, а также в знак отрицания поражения на выборах в отдельном комментарии упомянул о «плавном переходе» ко второму сроку Трампа.

Издание обращает внимание, что саммит ШОС прошёл во время сложной экономической ситуации в странах-участницах, вызванной пандемией. Помимо этого, в Киргизии сейчас протесты, а между Арменией и Азербайджаном, двумя партнёрами по диалогу ШОС, — вооружённый конфликт. Не стоит забывать и про пограничные столкновения между Пекином и Нью-Дели — на встрече Си и премьер-министр Индии Нарендра Моди увиделись впервые с момента возникновения конфликта в мае.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь тоже осудил давление извне и санкции Европы и США в отношении Белоруссии (страна-наблюдатель в ШОС), введённые после того, как президент Александр Лукашенко отказался покинуть пост из-за спорных результатов выборов, добавляет South China Morning Post.

В совместном заявлении, опубликованном по окончании саммита, лидеры стран ШОС пообещали противостоять односторонним действиям в международных делах и выступать за невмешательство во внутренние дела других государств.