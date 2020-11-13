 

Россия договорилась с Южной Кореей о производстве вакцины «Спутник V»

13.11.2020, 8:08, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с южнокорейской GL Rapha о производстве в стране более 150 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«РФПИ и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm), объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», – говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

Отмечается, что производство намерены запустить в декабре текущего года и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. На мировой рынок будет поступать более 150 млн доз вакцины «Спутник V».

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «в настоящее время необходимо развивать международное сотрудничество и партнерство для обеспечения достаточного количества вакцины «Спутник V» и удовлетворения международного спроса».

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%. 

Сообщалось, что как минимум 1,5 млн человек собираются привить в РФ от коронавируса вакциной «Спутник V» в 2020 году. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» поступили от более чем 50 стран. 



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