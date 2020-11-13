 

Лавров потребовал разрешить полеты над базами США в случае их выхода из ДОН

13.11.2020, 7:08, Новости дня

Москва будет требовать, чтобы российским наблюдательным миссиям разрешили полеты над базами США в Европе после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Одновременно они (США) заставляют своих союзников, что в случае если договор будет продолжать действовать, когда РФ будет запрашивать полеты над Европой и другими западными странами, которые остаются в договоре, чтобы эти страны запрещали летать над военными объектами США в этих странах. Это грубейшее нарушение договора. Но американцы, мы это знаем, заставляют своих партнеров выставлять нам такие требования», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. 

По его словам, РФ не намерена с этим мириться и будет требовать от партнеров письменно подтвердить, «что они не будут запрещать полеты над какой-либо частью своей территории, есть там американские базы или нет». 

Также Лавров добавил, что США «обрабатывают» тех, кто остается в Договоре по открытому небу, чтобы они передавали Вашингтону данные, которые западники будут получать от полетов над Россией. 

«Сейчас они выходят из Договора об открытом небе. И в договоре сказано, что данные, которые получают в результате полетов в рамках «открытого неба», должны предоставляться всем другим участникам этого Договора. То есть неучастникам они не должны предоставляться», – отметил глава МИД. 

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что система контроля над вооружениями в мире «расшатывается» и «деградирует». 

В начале октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что неготовность некоторых стран четко подтвердить свои обязательства по Договору по открытому небу вызывает сомнения в их истинных намерениях, поэтому Москва не исключает ответных шагов. 

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.



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