Литва раскритиковала Латвию за торговлю электроэнергией с Россией

13.11.2020, 7:08, Новости дня

Литва считает решение Латвии начать торговлю электроэнергией с Россией нарушением трехстороннего соглашения между странами Балтии, сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

«В ситуации, когда не подтверждена новая методика (торговли электроэнергией с третьими странами, в том числе с Россией – прим. ВЗГЛЯД), соответственно действует методика 2018 года, в ней как раз не предусмотрены возможности торговли электроэнергией с Россией, что латыши вроде бы и начали делать. Это объективные факты, их следует фиксировать», – сообщил Линкявичюс в эфире радио Ziniu radijas, передает «Интерфакс».

Напомним, в сентябре министерства стран Балтии достигли согласия в прекращении покупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС. В начале ноября Латвия утвердила методику, которая предотвратит поступление в Латвию электроэнергии, произведенной на БелАЭС.