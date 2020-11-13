Россия выступила против электронного голосования в ГА ООН

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13.11.2020, 6:48, Новости дня

Ряд стран выступил резко против предложения ввести в Генассамблее ООН электронное голосование. Их позицию озвучил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он выступил от имени не только России, но и Китая, Венесуэлы, Ирана, Бурунди, Камеруна, Кубы, Мьянмы, Никарагуа и Сирии. Небензя выразил «категорическое несогласие с навязываемым проектом» и призвал «не поддерживать» электронное голосование. По его словам, такой шаг «может нанести серьезный непоправимый ущерб авторитету» ГА ООН и легитимности ее решений, передает ТАСС.

В ответ на предложенную «Процедуру принятия решений в Генеральной Ассамблее, когда проведение очного заседания невозможно», Москва и Пекин распространили альтернативное предложение. В нем подчеркивается необходимость работать над обеспечением очного формата принятия решений. При необходимости голосование предлагается «организовать за пределами штаб-квартиры ООН или с использованием письменной процедуры». Подчеркивается, что это «только один из вариантов решения проблемы». Другие страны «также могут внести предложения», уверен Небензя.

Разрешить электронное голосование призвали Австрия, Латвия, Норвегия, Грузия и еще группа стран. В проекте резолюции, который они представили, предлагается, чтобы председатель ГА мог приостановить очные заседания и перейти к принятию решений в виртуальном режиме. Члены ГА должны будут «проголосовать с помощью электронных средств, предоставляемых секретариатом в пределах существующих ресурсов и указываемых председателем до начала периода голосования, продолжительность которого составляет один час». За пять минут до окончания периода голосования «голоса, поданные государствами-членами, становятся видны другим государствам-членам». Принятие решения по резолюции было перенесено на другой день в связи с затянувшейся дискуссией.

Напомним, выступления мировых лидеров на 75-й сессии Генассамблеи ООН проводились в формате видеосвязи из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в США.



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