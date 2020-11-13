Появились сообщения о задержании мэра Томска

13.11.2020, 6:48, Новости дня

Информационные агентства со ссылкой на собственные источники сообщают о задержании мэра Томска Ивана Кляйна.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что «Кляйн задержан утром сегодня». Источник «Интерфакса» также подтвердил информацию о задержании: «Да, Кляйн задержан». При этом причина задержания не называется. Официального подтверждения информации о задержании не поступало.