 

Министр обороны Германии отметила 65 лет бундесвера призывом к вооружению войск

13.11.2020, 6:35, Новости дня

Немецкий бундесвер сегодня отмечает 65 лет со дня основания, пишет телеканал Das Erste. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала о необходимости вооружать армию и модернизировать её оснащение. Мир не стоит на месте, новые вызовы появляются каждый день, и бундесвер должен совершенствоваться, чтобы соответствовать им и продолжать гарантировать безопасность страны.

65-ю годовщину основания бундесвера сегодня почтили молодые рекруты торжественным принесением военной присяги перед дворцом Бельвю. В 1955 году первые 101 доброволец приняли присягу в Бонне. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила за вооружение бундесвера и высказалась по поводу будущего войск в программе Morgen Magazin на канале ARD.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: Мы являемся частью коалиции, которая борется с международным терроризмом. Это значит, что мы пообещали определённые возможности, и эти возможности мы должны предоставить. Это означает, к примеру, модернизацию наших систем вооружений — в том числе с учётом новых угроз — оснащения, снаряжения. Но также нам необходимы тактические и стратегические изменения. Мир меняется, вызовы меняются каждый день, и мы тоже должны меняться вместе с ними, чтобы мы могли и дальше гарантировать нашу защиту.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В морепродуктах был найден высокий уровень содержания микропластика

14.08 / В Совфеде поддержали инициативу Путина по саммиту о ситуации в Персидском заливе

03.08 / Российские хакеры похитили секретные документы с почты бывшего британского министра – Reuters

27.08 / В РФ два кроссовера Peugeot подорожали на 50 тысяч рублей

05.11 / Жена Павлика рассказала, что происходит с ней, когда мужа нет дома

13.07 / ВВС Израиля объявили о новой эре в истории воздушного спецназа

17.10 / В Крыму отреагировали на слова Эрдогана о принадлежности региона

07.07 / АКРА: пандемия подтолкнула мир к низкоуглеродной модели бизнеса

10.09 / Вьетнамский кроссовер VinFast President рассекретили

20.07 / Сердечный насос из живых клеток был напечатан на трехмерном принтере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска