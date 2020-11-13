Министр обороны Германии отметила 65 лет бундесвера призывом к вооружению войск

13.11.2020, 6:35, Новости дня

Немецкий бундесвер сегодня отмечает 65 лет со дня основания, пишет телеканал Das Erste. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала о необходимости вооружать армию и модернизировать её оснащение. Мир не стоит на месте, новые вызовы появляются каждый день, и бундесвер должен совершенствоваться, чтобы соответствовать им и продолжать гарантировать безопасность страны.

65-ю годовщину основания бундесвера сегодня почтили молодые рекруты торжественным принесением военной присяги перед дворцом Бельвю. В 1955 году первые 101 доброволец приняли присягу в Бонне. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила за вооружение бундесвера и высказалась по поводу будущего войск в программе Morgen Magazin на канале ARD.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: Мы являемся частью коалиции, которая борется с международным терроризмом. Это значит, что мы пообещали определённые возможности, и эти возможности мы должны предоставить. Это означает, к примеру, модернизацию наших систем вооружений — в том числе с учётом новых угроз — оснащения, снаряжения. Но также нам необходимы тактические и стратегические изменения. Мир меняется, вызовы меняются каждый день, и мы тоже должны меняться вместе с ними, чтобы мы могли и дальше гарантировать нашу защиту.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2020 года.