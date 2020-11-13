Перепутали патриотизм с вульгарностью — TVN24 о скандальном марше независимости в Варшаве

13.11.2020, 6:35, Новости дня

Марш независимости, который согласно традиции прошёл в Варшаве 11 ноября, в этом году был нелегальным, ведь обещанный красивый, безопасный и бело-красный авто и мотопробег просто не состоялся. Как передаёт TVN24, столкновения демонстрантов с полицией перешли все допустимые границы вандализма, они явно перепутали патриотизм с вульгарностью.

На «Факты» приглашает Анита Вернер.

Добрый вечер. В начале — праздник независимости, не везде красивый и бело-красный. В центре Варшавы не должно было быть марша, но в итоге он состоялся. Должно было быть спокойно, но не было. Некоторые перепутали патриотизм с вульгарностью, а его эмоциональное проявление с вандализмом. Якуб Собенёвский.

Снова, ежегодно во время этого марша происходили такие инциденты, но не ежегодно в таком масштабе. Конечно, как и ежегодно можно найти кадры на которых где-то там были семьи с флагами и с детьми. Наверное были, но именно то, что случилось сегодня в Варшаве — визитная карточка. И в никоем случае это не что-то вырванное из контекста.

КАРОЛИНА ГАЛЭЦКАЯ, мэрия Варшавы: Была попытка поджога одного из отделений мэрии на Иерусалимских аллеях около рондо де Голля. Я вижу также кадры, когда на Иерусалимских аллеях происходят столкновения между демонстрантами, демонстрантами и полицией, а также на кадры где частные квартиры горят после попадания петард.

Этот марш не был легальным, так заявили и суды и власти города, подтверждает полиция.

Это происходило в рамках так называемого празднования. У этих людей никто ничего не хочет забрать, а тем более что-то запрещатьт, как протестующим в последние недели женщинам. А это прекращает любые дискуссии о любых сравнениях.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Пусть горит эта б…!

КАРОЛЬ КЕЖКОВСКИЙ, младший бригадир, воеводское отделение государственной пожарной службы в Варшаве: Быстрая реакция жителей, а также пожарников, которые прибыли на место предотвратили распространение пламени.

Самое худшее, что во время праздника камеры смогли зарегистрировать эти ужасающие кадры — такие факелы бросали также в направлении полицейских.

Столкновения с полицией имели место во многих точках Варшавы.

КАРОЛЬ КЕЖКОВСКИЙ, начальник полиции, столичный полицейский участок: Я не припоминаю такого типа ситуаций, когда толпа так агрессивно нападала на полицейских, когда бросали столько камней, столько факелов. И что самое важное, согласно информации, которой я обладаю, мы заранее обезвредили много пиротехники и опасных предметов.

На протяжении многих лет марш независимости проходит вновь и вновь, хотя в этом году нелегально. Всегда случались такие ситуации и на протяжении лет его организаторы такие беспорядки называли провокацией или инцидентами. Вчера организатор говорил так:

РОБЕРТ БОНКЕВИЧ, глава ассоциации «Марш независимости», слова сказанные в понедельник: Мы —серьёзные люди, для которых безопасность и жизнь польских граждан имеет очень большое значение.

Вчера этот человек убеждал в том, что будет красивый, безопасный, бело-красный авто и мотопробег.

Во время правления партии «Право и справедливость» государственные власти с президентом во главе проводили переговоры с организаторами марша независимости. Анджей Дуда и политики партии «Право и справедливость» пытались даже его проводить, но не в этом году.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: 102 года тому назад, когда мы восстанавливали свою независимость, мир сражался с большой эпидемией испанского гриппа, жертвами которой стали миллионы человек. Молодое польские государство должно было проводить ожесточенные бои за свои границы и одновременно сражаться с эпидемией. Наши предки смогли преодолеть все эти трудности. Я знаю, что сегодня это сделаем и мы.

Как и этот повторяющийся марш, стали стали вновь и вновь звучать недовольные голоса о том, что это омрачает настоящее празднование. Как, например, этот.

АЛЕКСАНДРА ДУЛЬКЕВИЧ, президент Гданьска: Вот именно. Торжественные выстрелы звучат, но нет того, к чему мы наверное все очень привыкли: нашей гданьской традиции совместного празднования — парада независимости.

На самом деле, когда в очередной раз при случае праздника дня независимости громят Варшаву, сложно восхищаться тем как можно оказать поддержку друг другу, пациентам и медикам. Только в столице было так. Снова.

Якуб Собенёвский. «Факты». TVN24.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2020 года.