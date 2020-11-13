С Байденом отношения России и США попадут в порочный круг

13.11.2020, 6:35, Новости дня

Появление в Белом доме президента из числа демократов традиционно неприятно для Москвы, пишет немецкая газета Die Welt. Поэтому сейчас, когда лидером США должен стать Джо Байден, не проявивший расположенности к РФ ещё во время своего вице-президентства при Обаме, в дипломатических отношениях с Америкой Москва рискует попасть в замкнутый круг.



Reuters

Когда в Белом доме появляется демократ, Москва от этого традиционно бывает не в восторге, отмечает немецкая газета Die Welt. Сейчас возглавить Белый дом должен человек, который ещё на посту вице-президента США прохладно относился к России, — и это грозит ей «дипломатическим порочным кругом».

По мнению автора статьи, Кремль, вообще-то, должен бы радоваться победе Джо Байдена на американских выборах, потому что он принадлежит к числу немногих активных политиков США, имеющих десятилетия опыта во внешней политике и отношениях с Москвой. Ещё в начале 1970-х Байден посещал Советский Союз, а в 1979 году в составе американской делегации настойчиво выступал за контроль над вооружениями. В то время 37-летний сенатор Байден заявил на советском телевидении, что визит был конструктивным и он сожалеет о необходимости столь скорого отъезда.

Позднее Байден побывал в Советском Союзе снова: в 1988 году он встречался там с легендарным советским министром иностранных дел, а в то время — председателем Президиума Верховного Совета СССР Андреем Громыко. На фотографии, сделанной во время этой встречи, Байден улыбается, очевидно стараясь подать знак готовности к сотрудничеству в сложных отношениях двух государств.

Три десятилетия спустя рассчитывать на подобные кадры с его участием Кремлю уже не приходится, подчёркивает издание. Сам факт визита такого уровня в Москву сейчас невероятен, потому что двусторонние отношения США и РФ достигли низшей точки, уверяет немецкая газета.

По прошествии нескольких дней после заявленной победы Джо Байдена на выборах Владимир Путин всё ещё его не поздравил, в отличие от многих других глав государств и ведущих политиков, включая Ангелу Меркель. В Кремле лишь сообщили, что ожидают официальных результатов и завершения всех правовых процедур.

«Скепсис русских понятен», — пишет Die Welt. Дональд Трамп, избрание которого Москва, по версии газеты, поддержала проведением тайной операции, несмотря на дружественную риторику, постоянно вводил в отношении РФ всё новые санкции. Сейчас праздновать и вовсе нечего. Москва всегда ощущает себя скорее неуютно, когда место в Белом доме занимает демократ, а Джо Байден ещё при Бараке Обаме был настроен по отношению к РФ не особенно тепло.

«Давление на российское руководство повысится», — считает московский политолог Максим Сучков. По его мнению, Вашингтон при президенте Байдене снова вернётся к внешней политике, приоритет в которой будет отдаваться вопросам ценностей. Тема соблюдения прав человека снова станет для американцев особенно важной, как и борьба с автократическими властями.

С точки зрения эксперта, Москва не сумеет найти подходящих ответов на неизбежные обвинения в нарушении прав человека. Вместо этого, вероятно, из страха перед вмешательством США во внутренние дела, повысится давление на российских оппозиционеров, что только укрепит критическую позицию США. Иными словами, Россию ожидает дипломатический замкнутый круг, резюмирует немецкая газета.

Кандидат в советники Байдена по безопасности Тони Блинкен уже расставил акценты по поводу этого настроя будущей администрации американского президента в телевизионном интервью, когда говорил о «координированных санкциях» и «разоблачении коррупции». Эти заявления, по версии издания, должны заставить нервничать олигархов из окружения Путина. Примерно так же ведёт себя и Сьюзан Райс, которая может стать госсекретарём США при Байдене. Летом она даже высказывала предположения, что за насильственными проявлениями движения Black Lives Matter могла стоять тайная кампания РФ в социальных сетях. Правда, доказательств она не предъявила, отмечает Die Welt.

Как полагает автор статьи, у Байдена есть преимущества по сравнению с Трампом, даже с точки зрения Москвы. Мировое сообщество — и Кремль в том числе — может рассчитывать на менее импульсивную и непредсказуемую внешнюю политику США. Опытный профессиональный политик Байден снова вернёт двусторонние отношения в профессиональную плоскость, вместо того чтобы, как Трамп на саммите в Хельсинки два года назад, в приватной беседе устанавливать контакты, которые в итоге ни на что не влияют.

Кроме того, в традициях своего московского визита 1979 года Байден заявил, что хочет продления истекающего через три месяца соглашения об ограничении стратегических ядерных вооружений, и не выдвигал для этого никаких предварительных условий. Также Байден намерен снова вернуться к соглашению с Ираном. Для Москвы это хорошая новость, потому что она участвовала в заключении этого соглашения и традиционно выступает в роли союзника Тегерана.

Однако даже у относительно хорошего развития событий есть свои отрицательные стороны. Например, Байден предполагает продлить соглашение о ядерных вооружениях на пять лет. Путин говорил о продлении на год, но пятилетний срок превышает вероятный президентский срок Байдена. Соответственно, по его истечении будущее договора окажется на рассмотрении преемника американского президента, а это фактор риска для долгосрочных планов Москвы.

Также для РФ имеет значение, как конкретно будущее соглашение будет выглядеть на практике. «Иранцы настаивают на отмене санкций, введённых при Трампе», — поясняет Сучков. При Байдене такое сомнительно. К тому же летом 2021 года в Иране должны пройти президентские выборы, в результате которых Тегеран может потерять интерес к этому соглашению.

Когда Байден был вице-президентом США при Обаме, он также активно участвовал в американской политике по Украине и может вернуться к этому теперь, отмечает издание. Впрочем, в Вашингтоне знают, что ключ к решению конфликта в Донбассе находится в Москве, тогда как в РФ считают, что Запад должен оказать давление на Киев, а Байден этого не сделает. И в этом вопросе Москва не уступит, поэтому возвращение Донбасса под контроль Киева в обозримом будущем не состоится, заключает Die Welt.