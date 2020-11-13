 

Саудовскую станцию с нефтепродуктами атаковали заминированные катера

13.11.2020, 2:48, Новости дня

Саудовская Аравия уничтожила два заминированных катера хуситов, у станции с нефтепродуктами начался пожар, информирует минэнерго страны.

Сейчас «идет ликвидация пожара, возникшего возле плавучей платформы станции распределения нефтепродуктов в Джизане». Пожар возник «после уничтожения двух дистанционно управляемых заминированных катеров». Как заявили в ведомстве, катера были направлены к платформе повстанцами из йеменского движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Ихбария».

В минэнерго сообщили, что погибших и пострадавших нет. Саудовская Аравия «осуждает это подлое нападение», как и «другие преступные действия, направленные против жизненно важных объектов». Такие атаки направлены «не только на королевство, но и на безопасность экспорта нефти, стабильность мировых поставок энергии и свободу глобальной торговли», заявили в министерстве.

В 2019 году предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Тогда Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США и Саудовская Аравия обвинили в причастности к атакам Иран.



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