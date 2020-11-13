 

В Великобитании зафиксировали рекордное суточное число случаев COVID-19

13.11.2020, 2:40, Новости дня

В Великобритании за сутки зафиксировали 33 470 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Это рекордное количество заболевших за сутки с начала пандемии. При этом, как отмечает BBC, значительно увеличились возможности для тестирования.

По данным правительства, в Великобритании с начала пандемии коронавирус подтвердили у 1,29 млн человек, почти 51 тыс. заболевших умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразилось уже 52,5 млн человек, 1,29 млн умерли, почти 34 млн выздоровели. Великобритания занимает седьмое место в мире по распространению заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / DWN – американская система MARS станет оружием слежки за «новыми сверхдержавами»

11.07 / Военный эксперт раскрыл суть махинаций с оружием в Грузии времен Саакашвили

16.09 / Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

13.10 / Ядерный буксир доставит космические корабли к планетам Солнечной системы

21.07 / Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов

09.10 / Нобелевский комитет дает четкий сигнал по направлению развития науки

27.08 / В Украине обновили карантинное зонирование. Ивано-Франковск попал в “красную” зону

02.11 / ЦИК Молдавии объявил победителя первого тура выборов

08.10 / В РФ отреагировали на вручение Нобелевской премии по химии

19.10 / “На 100 умерших – 51 рожденный”. В Госстате сообщили, что население Украины сократилось на 178,4 тыс. за полгода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска