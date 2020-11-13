Освобожденный из-под ареста Майкл Калви захотел вернуться на работу

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13.11.2020, 1:08, Новости дня

Освобожденный из-под домашнего ареста американец и основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви хочет в ближайшее время вернуться на работу.

«Да, я намерен вернуться к работе в ближайшее время. Это позитивный шаг, но еще не окончательная победа, мы очень ждем суда по существу», – сообщил Калви после того, как Верховный суд освободил его из-под ареста, передает РИА «Новости».

Суд обязал Калви не покидать дом ночью, не разговаривать с другими участниками процесса, не посещать банк «Восточный» и «Первое коллекторское бюро». Пользоваться телефоном Калви может только для вызова экстренных служб. Кроме того, эти запреты распространяются на французского гражданина Филиппа Дельпаля, проходящего по делу, и других фигурантов.

В четверг Верховный суд РФ освободил фигурантов дела основателя Калви, в том числе и его самого.

По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 2,5 млрд рублей. Дело передано для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».



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