Умерла вдова Левка Лукьяненко

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13.11.2020, 0:40, Новости дня

В Черниговской области умерла вдова Льва Лукьяненко Надежда Лукьяненко. Об этом 12 ноября сообщил корреспондент парламентской газеты “Голос України” в Черниговской области Василий Чепурной на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, о смерте Лукьяненко сообщили ее близкие.

“В последнее время она тяжело болела после перелома шейки бедра и для нее, всегда активной и подвижной, было невероятно трудно оставаться прикованной к дому, к кровати. Ее девичья фамилия – Бугаевская. Когда же стала женой Левка Лукьяненко, естественно, что сменила фамилию. С которым и прожила, как и с клеймом, всю жизнь – коммунистическая власть отобрала у нее мужа, отобрала семейную жизнь, отобрала простую женскую радость родить и воспитать детей. Собственно, отобрала и право на спокойную, мирную жизнь – она всю жизнь была в оппозиции к коммунистической власти. Не знаю, откуда такой казацкий настрой в Хриповке, что оттуда вышли такие непокорные украинцы – Лукьяненко, Бугаевская”, – рассказал Чепурной.

По его словам, Лукьяненко не дожила до 90-та лет.

“По сообщению старосты церкви святых Михаила и Федора Василия Федорчука, отпевание покойной запланировано на 13 ноября, в храме, ориентировочно с 9.00 – 9.30 (церковь у госпиталя). Захоронение будет осуществлено в селе Хриповке Гродненского района (Черниговская область)”, – добавил корреспондент.

https://www.facebook.com/vasyl.chepurnyi/posts/4659042377502901

Лукьяненко родился в 1928 году. В 1960-х его исключили из КПСС и приговорили к расстрелу “за антисоветскую агитацию и пропаганду”. Однако приговор заменили тюремным заключением сроком на 15 лет.

В 1976 году Лукьяненко вышел на свободу и стал одним из основателей Украинской Хельсинкской группы. В следующем году его снова арестовали и приговорили к 10 годам тюремного заключения и пяти годам ссылки. В 1988 году он был освобожден.

7 июля 2018 года Лукьяненко попал в реанимацию киевской больницы “Феофания”, где умер в тот же день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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