Эксперты рассказали о возникших из-за коронавируса проблемах помощи бездомным

13.11.2020, 0:08, Новости дня

За время пандемии число бездомных, обратившихся в благотворительные центры, возросло в полтора раза. Об этом рассказали газете ВЗГЛЯД представители организаций, оказывающих помощь лицам без определенного места жительства.

Руководитель проекта «Бездомные.РФ» Вячеслав Мошков рассказал, что из-за пандемии коронавируса людям без определенного места жительства стало сложнее искать работу, а многие благотворительные организации оказались на грани закрытия. Поэтому общественник предложил создать институт уполномоченного по правам бездомных людей, чтобы результативнее отвечать на вызовы в этой сфере.

«Пандемия, конечно, повлияла и продолжает влиять на помощь бездомным. Я бы сказала, что она даже скорее сфокусировала и заострила внимание на проблеме, которая и без пандемии стояла очень остро, потому что система помощи бездомным много лет в РФ не менялась и, конечно же, требует корректировок. Например, катастрофически не хватает низкопороговых центров, ночлежек, медсистемы и мест для реабилитации и так далее», – говорит руководитель благотворительных программ православной службы «Милосердие» и направления помощи бездомным синодального отдела по благотворительности Ирина Мешкова.

При этом эксперт подчеркивает, что сложности, безусловно, есть, но все не так «драматично», как может показаться. Она рассказывает, что в январе текущего года президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ и субъектам обобщить региональный опыт по выявлению людей без определенного места жительства и оказанию им помощи, после чего была проделана огромная работа, а также был направлен ряд предложений.

«Уже сейчас существует отдельная рабочая группа, которая очень тщательно прорабатывает вопросы по разным направлениям помощи бездомным людям, поэтому вопрос с уполномоченным выглядит немного вырванным из контекста. Сейчас ведется серьезная работа по аналитике, которая выясняет, что уже есть, как и что должно работать и так далее. Эта работа поэтапная, поэтому предложение просто взять и поставить какого-то омбудсмена выглядит как какая-то неосмысленная мера», – считает собеседник.

Эксперт подчеркивает, что от подобного нововведения, скорее всего, хуже-то не будет, но и лишний механизм в системе на данный момент просто не нужен. Для начала, по ее мнению, следует очень хорошо разобраться во всей процедуре и потребностях, а затем уже решить, какой орган должен будет это координировать, контролировать и так далее. «Одному уполномоченному решение всех проблем не по силам, это нужен целый сектор, рабочая группа, которая всем этим будет заниматься», – добавила Мешкова.

Директор московского филиала благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова также сообщила, что с пандемией коронавируса и финансовым кризисом в благотворительных фондах действительно появились определенные проблемы.

«Наша организация уже существует более 30 лет, поэтому мы не в первый раз застаем финансовый кризис и примерно понимаем, как развивается ситуация в такое время. Развивается она в двух направлениях: с одной стороны, у нас увеличивается количество клиентов (за время пандемии таких людей, которые обращаются к нам за разной помощью, стало в 1,5 раза больше), с другой, россияне начинают экономить из-за сложной ситуации в стране, и первое, что попадает под «экономию», – пожертвования», – объясняет эксперт.

При этом она отмечает, что многие благотворительные организации действительно оказались в сложной ситуации, но она не слышала о том, чтобы они начали закрываться.

«Я не уверенна, что уполномоченный по этим делам – это какой-то идеальный механизм, который принципиальным образом мог бы изменить ситуацию. Мне кажется, что появление ведомства, за которым будет закреплена защита интересов бездомных людей, помогло бы выстраивать диалог. И я согласна с тем, что любые средства, которые позволят привлечь внимание разных профильных ведомств к такой сложной проблеме, как бездомность, помогут людям быстрее выбираться с улиц и возвращаться в обычную жизнь», – резюмировала Байбакова.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в марте в Москве социальные службы начали измерять людям, оставшимся без жилья, температуру, а также выдавать антисептики.