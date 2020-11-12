Анонсирован визит главы ПАСЕ в Москву

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12.11.2020, 22:48, Новости дня

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс посетит Москву, информирует ПАСЕ.

Рабочий визит главы ПАСЕ в российскую столицу пройдет 16–17 ноября. В графике мероприятий ПАСЕ не указывается, с кем именно собирается встретиться Демс, передает РИА «Новости».

Напомним, весенняя сессия ПАСЕ была отменена в связи с пандемией коронавируса. В июне сессию ПАСЕ перенесли. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщал, что очная сессия ПАСЕ состоится не раньше января 2021 года. В январе должны пройти выборы генсека ПАСЕ, судей ЕСПЧ и других должностных лиц Совета Европы.



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