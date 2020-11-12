Харьковскую ОГА может возглавить первый заместитель Кернеса – СМИ

12.11.2020, 22:40, Новости дня

Первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Игорь Терехов может возглавить Харьковскую облгосадминистрацию. Об этом “Украинской правде” сообщили несколько источников в Кабинете Министров Украины, Офисе президента и политических кругах Харькова.

Как утверждают собеседники УП, назначение заместителя Кернеса главой Харьковской ОГА лоббирует глава МВД Украины Арсен Аваков.

“Терехов работал с [Арсеном] Аваковым, когда тот был губернатором, но потом переметнулся к Кернесу, когда у Арсена начались проблемы”, – цитирует издание одного из влиятельных харьковских политиков.

По данным “Украинской правды”, несмотря на переход в другой политический лагерь, Терехов сохранил дружеские и деловые отношения с одним из ближайших к Авакову бизнесменов Игорем Котвицким.

“После того, как Кернеса вывезли в Германию, Котвицкий включился с Аваковым в работу. Все понимают, что Кернес сильно сдал позиции. Выборы он выиграл, но быть мэром вряд ли сможет. И Терехов, и другие группы в “Блоке Кернеса” начали искать варианты. В это время Котвицкий смог через Терехова провести в списки Кернеса нескольких своих людей. Часть вербуют уже после выборов”, – рассказал источник издания, знакомый с ходом событий в Харькове.

Действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер вряд ли сохранит свое место. Источник издания в правительстве говорит, что увольнение Кучера – вопрос нескольких дней.

“Но это решенный вопрос”, – подчеркнул собеседник.

Такая должность должна стать для Терехова площадкой для избрания мэром Харькова на досрочных выборах, если Кернес не сможет исполнять обязанности городского головы.

“10 лет назад он [Терехов] был у Авакова замом. Реальный прагматик. А главное – есть вариант выйти Харькову из “Гепиной парадигмы” (имеется в виду смена городского головы. – “ГОРДОН”). Если так, то Аваков будет помогать Терехову”, – объяснил источник из окружения главы МВД.

Источник “Украинской правды” на Банковой, знакомый с региональной политикой Офиса президента Украины, подтвердил, что кандидатуру Терехова рассматривают на пост главы Харьковской ОГА.

“По Харькову есть несколько вариантов. И Терехов – один из них”, – заявил собеседник в ОПУ.

Опрошенные журналистами издания представители харьковских политических кругов положительно оценили возможность “разбить монополию Кернеса”.

“В харьковской “Слуге народа” у Авакова больше влияния, чем у Зе [Владимира Зеленского]. Если Аваков договорится еще с “Блоком Кернеса”, плюс с “Блоком [экс-главы Харьковской ОГА Юлии] Светличной” через [бывшего главу Харьковской ОГА, экс-главу Администрации Президента] Игоря Райнина, с которым у них очень тесные отношения, то может вырисоваться новая монополия вместо Гепиной”, – выразил опасения один из влиятельных собеседников в харьковских политических кругах.

Однако на пути назначения Терехова могут встать харьковские мажоритарщики от “Слуги народа”, для которых он чужой.

Финансирование и распределение денег на социальные объекты в округах во многом зависят именно от работы губернатора, подчеркнуло издание.

Кернес последний раз появлялся на публике 23 августа, на мероприятиях ко Дню города и Дню национального флага. 14 сентября издание ZN.UA сообщило, что он в первых числах сентября заболел COVID-19 и был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Источники издания утверждали, что Кернес был в коме. 15 сентября в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес госпитализирован с коронавирусом, но отметили, что он “много и очень громко смеялся” над сообщениями о коме.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в Германию на лечение в клинике “Шарите”. Родные политика сообщали, что состояние его здоровья стабильное. 2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус.

12 октября Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника “Шарите” обнародовала заявление: “Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления”.

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание “Политрада”, ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию “ГОРДОН” опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

9 ноября в полиции сообщили, что по заявлению руководителя общественной организации открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы. В тот же день производство закрыли в связи с отсутствием состава преступления.