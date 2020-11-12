В Швеции ограничат продажу алкоголя из-за COVID-19

12.11.2020, 22:40, Новости дня

Правительство Швеции планирует запретить продажу алкоголя после 22.00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Стефан Левен, пишет The Local.

Все заведения, у которых есть лицензии на продажу алкоголя, должны закрываться не позднее 22.30. К ним относятся рестораны, бары и ночные клубы. По словам премьера, запрет будет действовать с 20 ноября и до конца февраля 2021 года.

Премьер отметил, что страна “движется к темным временам” и каждое принятое решение имеет значение. Левен заявил, что власть будет действовать решительно, если это будет необходимо. В частности, планируется пересмотреть количество людей, которым разрешено одновременно контактировать.

Министр здравоохранения и социальных дел Лена Халленгрен сообщила, что “сейчас ситуация неустойчивая”, а пабы и бары являются “средой повышенного риска”. По ее мнению, люди могут ослабить бдительность, находясь под воздействием алкоголя.

Требование вступит в силу не сразу. Правила сначала пройдут консультации, затем их передадут на рассмотрение парламенту. Если запрет примут, он станет обязательным для исполнения, в отличие от многих коронавирусных мер в Швеции, которые имеют форму рекомендаций.

Швеция – одна из немногих стран мира, в которой не объявляли карантин из-за вспышки COVID-19. Правительство лишь издало рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию. Власти рассчитывали, что отказ от жесткого локдауна позволит избежать падения экономики. Однако эти прогнозы не оправдались: в конце мая министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция переживает “очень глубокий экономический кризис”.

По данным Университета Джонса Хопксинса, в Швеции инфицировано 171,3 тыс. человек, скончалось более 6,1 тыс. При этом в соседних странах количество заболевших и умерших намного меньше: в Дании – 58,9 тыс. заболевших, 755 умерших; в Финляндии заболело 18,5 тыс. человек, скончалось 365; в Норвегии инфицировано 26,8 тыс. человек, умер 291.