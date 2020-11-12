Зеленский заявил, что по “11 друзьям Тупицкого” скоро примут решение

12.11.2020, 22:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеобращении из больницы в Феофании 12 ноября заявил, что в ближайшее время будут представлены комплексные решения по урегулированию ситуации вокруг судей Конституционного Суда Украины, которые своими решениями могли отменить важные для страны реформы.

“Начнем с кино, которое страна, к сожалению, вынуждена смотреть уже несколько недель подряд. Кино об 11 людях, многоходовках, аферах, авантюрах. Нет, это не “11 друзей Оушена”, это римейк, созданный при поддержке Конституционного Суда Украины – “11 друзей [главы КСУ Александра] Тупицкого”. Актеры не хуже голливудских звезд. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает таланту Джорджа Клуни или Брэда Питта”, – сказал он.

Зеленский указал, что судью КСУ своими решениями могли оставить страну без важной финансовой поддержки.

“И нам, как обществу и стране, такие сюжетные повороты точно не нужны, и, сорри за спойлер, у них ничего не получится. Пока что мы погасили пожар, но спички остались в руках вредителей в мантиях”, – сказал он.

Президент отметил, что украинская власть вместе с международными партнерами работает над комплексными решениями для восстановления доверия к судебной системе в целом и перезапуском КСУ.

“Нужно решить проблему системно, чтобы у продюсеров этого кино не было возможности сделать сиквел, трилогию или многосерийную “мыльную оперу”, – подчеркнул он.

Зеленский сказал, что первые результаты работы комиссии по правовой реформе при президенте будут представлены через неделю.

“Весь процесс будет максимально прозрачным, с привлечением всего общества. Мы действительно нуждаемся в реальных преобразованиях в судебной системе нашей страны. Сегодня уровень доверия украинцев к суду чуть лучше, чем к [российскому] каналу Russia Today. Это нужно менять, а особенно когда мы говорим о судьях Конституционного суда, которые ежемесячно получают зарплату $14 тыс. каждый. Это больше, чем зарплата за год у большинства граждан Украины, и, кстати, чем у президента Украины тоже”, – сказал он.

Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили и у главы Офиса президента Андрея Ермака, которого также лечат в “Феофанию”.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Тупицкий заявлял, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский 12 ноября допустил, что конституционный кризис может закончиться в течение двух недель.