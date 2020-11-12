 

MINI готовит две совершенно новые модели

12.11.2020, 20:30, Новости дня

Известная компания MINI активно трудится над выпуском новых моделей.

Такие данные озвучил глава бренда во время общениями с журналистами. В частности, одной из новинок окажется компактный хетчбэк с трехдверным кузовом. Габариты новинки от MINI окажутся меньше, чем у модели MINI Hatch. Также следует отметить, что автомобиль получит электрическую силовую установку, а также продвинутую платформу.

Осуществлять серийный выпуск хетчбэка начнут на заводе в Оскфорде. Также руководитель компании сообщил о скором выходе нового электрического кроссовера, который будет поставляться на китайский рынок. Автомобиль построен на той же архитектуре, что и остальные автомобили китайской марки Great Wall. Технические параметры пока засекречены.



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