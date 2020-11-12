 

Названа вероятная причина пожара в рязанском торговом центре

12.11.2020, 20:08, Новости дня

Причиной пожара в торговом центре «М5 Молл» в Рязани могло стать короткое замыкание, сообщил источник в экстренных службах.

«Вероятной причиной пожара считается короткое замыкание, но рассматриваются и другие версии, в числе которых – нарушение требований пожарной безопасности», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора региона Николая Любимова Денис Арапов сообщил, что по поручению Любимова будет проверена пожарная безопасность всех торговых центров в Рязанской области, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг у ТЦ в Рязани загорелась крыша на площади 400 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар на площади 500 квадратных метров, из здания эвакуировали 1200 человек. В результате возгорания обрушилась часть стены постройки. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Ким Кардашьян обвинила Азербайджан в атаке на Армению

18.07 / Детские оздоровительные лагеря заработают с 31 июля – глава Херсонской ОГА

21.10 / “Такого, как я, может больше не быть”. Лукашенко пообещал не баллотироваться в президенты

24.08 / Врачи в Омске не нашли у Навального яда, обнаруженного немецкими врачами

08.09 / Врачам могут разрешить лечить пациентов без согласия

04.11 / Словакия запретила коммунистические символы

05.10 / Пашинян позвонил Путину

31.07 / Украинский ударный беспилотник атаковал позиции ЛНР

30.08 / Украинец Постол уступил в поединке за чемпионские титулы по версиям WBC и WBO

28.08 / Заслуженные врачи РФ призвали политиков объективно оценивать ситуацию с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска