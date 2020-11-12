В Раде обвинили Киев в желании уничтожить бизнес на Украине

12.11.2020, 20:08, Новости дня

Введение «карантина выходного дня» властями Украины приведет к уничтожению бизнеса в стране, считает сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

«Кабинет министров исполнил свою угрозу и ввел «карантин выходного дня». Это решение объяснено отсутствием больничных коек, нехваткой врачей, лекарств, оборудования и стремительным распространением болезни. Такое объяснение было понятно полгода назад. Но сейчас люди не понимают, на что власть потратила время и деньги», – приводятся слова Бойко на сайте партии.

Он напомнил, что для борьбы с коронавирусом был создан специальный фонд, однако, как утверждает депутат, средства из него пошли не на медицинские цели. ««Власть просто разбазарила деньги коронавирусного фонда. Закатала в предвыборный асфальт, раздала чиновникам. Из 39 млрд потраченных средств только 6,6 млрд пошло на здравоохранение», – сообщил он.

«Разоряются предприниматели, уничтожаются рабочие места, беднеют украинские семьи. Экономика теряет миллиарды, растет дыра в государственном бюджете, а стратегии по выходу из экономического и эпидемического кризиса власть предложить не в состоянии», – добавил Бойко.

Накануне правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. На выходных в стране разрешено работать общественному транспорту, продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям.