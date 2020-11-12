Официальный представитель Минобороны Армении подал в отставку

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12.11.2020, 19:48, Новости дня

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что покинул свой пост.

«В ходе этой войны мои боевые действия проходили в четвертой плоскости – информационной. Я был уверен, что мы победим, потому что видел, как воюют мои боевые товарищи. 9 ноября я прекратил свою деятельность на этом посту», – написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не собирается заниматься политикой и продолжит работать в научной сфере.

В среду митингующие в Ереване поставили ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Оппозиция дала Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки. В четверг в Ереване полиция начала разгон акции оппозиции у театра оперы, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Несколько сотен человек собрались у театра оперы, они скандировали «Никол – предатель» и призывают дератифицировать соглашение по Нагорному Карабаху.

Лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент РФ раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.



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