 

Освобождение Калви из-под домашнего ареста назвали позитивным шагом

12.11.2020, 19:48, Новости дня

Освобождение бизнесмена Майкла Калви из-под домашнего ареста стало позитивным шагом к разрешению спора, негативно повлиявшего на деловые отношения стран, сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

«Освобождение Майкла Калви и его коллег из-под домашнего ареста стало позитивным шагом на пути к разрешению коммерческого спора, негативно повлиявшего на деловые отношения США и России», – передает ТАСС его слова.

В четверг Верховный суд России освободил фигурантов дела основателя Калви, в том числе и его самого.

По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью более 2,5 млрд рублей. Дело передано для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Напомним, в феврале прошлого года миноритарный акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов подал заявление о возбуждении дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее подозреваемым по делу Baring Vostok переквалифицировали обвинение с «мошенничества» на равнозначную по своей тяжести «особо крупную растрату».



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