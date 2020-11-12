Массовое отравление учеников произошло в школе Кронштадта

12.11.2020, 15:48, Новости дня

Более 100 учеников школы в Кронштадском районе Санкт-Петербурга обратились за медпомощью после вспышки кишечной инфекции в учебном заведении, сообщили в городской прокуратуре.

«Более 100 детей обратились за медпомощью, они не госпитализированы, проходят лечение дома. Двоих госпитализировали, одного уже выписали», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Тем временем в городском управлении Роспотребнадзора сообщили, что в школе №422 в Кронштадском районе была зафиксирована вспышка кишечной инфекции у учеников 2-5 классов. Прокуратура Санкт-Петербурга по факту инцидента проводила проверку. Организацией питания в школе, по данным прокуратуры, занималась частная компания.

По результатам проверки, Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, у школьников проявились симптомы «острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а также установлен диагноз – гастроэнтерит».

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 100 воспитанников детских садов отравились в Озургетском муниципалитете на западе Грузии. Отравление зафиксировано в 11 детсадах.

В Махачкале массовое отравление 46 детей вынудило Роспотребнадзор закрыть пять детских садов. Роспотребнадзор установил, что острая кишечная инфекция у детей может быть связана с употреблением молочных продуктов. По данному факту в республике было возбуждено дело.