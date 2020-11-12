 

Белых попросил заменить оставшийся срок заключения на более мягкое наказание

12.11.2020, 15:48, Новости дня

Осужденный экс-губернатор Кировской области Никита Белых подал ходатайство в суд о замене оставшегося срока заключения на более мягкое наказание, сообщил Скопинский районный суд Рязанской области.

«Суд 26 ноября рассмотрит ходатайство Белых Никиты Юрьевича о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания», – сказали ТАСС в пресс-службе суда.

На данный момент Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области.

Напомним, 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Суд также назначил ему штраф в размере свыше 48 млн рублей.



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