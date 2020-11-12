 

«Адмирал Касатонов» поразил «Калибром» цель на дальности более 1 тыс. километров

12.11.2020, 13:48, Новости дня

Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» успешно поразил ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области из акватории Белого моря, сообщила пресс-служба флота.

«Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», – передает ТАСС сообщение флота.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Напомним, 21 июля первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Лукашенко заявил об окончании «вакханалии» в Белоруссии

04.07 / “Русские витязи” совершили уникальные полеты

05.07 / Американский B-52 пролетел рядом с учениями китайских военных в Южно-Китайском море

15.10 / Марка Tesla снизила цены на Model S в США и Китае

02.10 / «Жест сопротивления» — депутат французских «зелёных» одобрила поджог антенны 5G

26.06 / Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

29.09 / Путин пообещал вместе с Белоруссией отстаивать правду о Великой Отечественной войне

27.10 / «Яндекс» впервые предоставил отчет о выдаче данных пользователей госорганам

27.06 / Дано объяснение беспрецедентной активности наблюдателей за голосованием по Конституции

26.08 / Кеннет Яловиц: Москва заняла выжидательную позицию в отношении Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска