«Адмирал Касатонов» поразил «Калибром» цель на дальности более 1 тыс. километров

12.11.2020, 13:48, Новости дня

Фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» успешно поразил ракетой «Калибр» цель на полигоне в Архангельской области из акватории Белого моря, сообщила пресс-служба флота.

«Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр», – передает ТАСС сообщение флота.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Напомним, 21 июля первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота.