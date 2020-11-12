В Хакасии оценили перспективы отставки главы республики

12.11.2020, 10:08, Новости дня

«В отношении главы Хакасии накопилось столько негатива, что, думаю, отрешение Коновалова от должности все-таки произойдет», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Верховного совета Хакасии Вячеслав Тутатчиков, комментируя создание инициативной группы по отставке главы Республики Хакасия Валентина Коновалова. В состав группы вошли журналисты, правозащитники и депутаты Верховного Совета Хакасии.

«Валентин Коновалов два года находится на посту главы республики, и все это время мы ждали изменений в лучшую сторону. Но мы видим, что долги республики только растут, в деятельности Коновалова множество нарушений закона, коронавирус распространяется критическими темпами, а система здравоохранения не справляется. Все это уже накопилось в критическую массу недовольства», – рассказал депутат Верховного совета Республики Хакасия Вячеслав Тутатчиков.

По словам собеседника, инициатива по отставке глав республики проходит полностью в рамках закона. «Мы действует абсолютно законным путем и опираемся на закон от № 133-ЗРХ от 20 декабря 2012 года «О порядке отзыва Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия». Процедура будет долгой – сначала необходимо собрать достаточное количество подписей, затем подать все документы в суд, и уже после решения суда будут приниматься какие-либо меры», – отметил Тутатчиков.

Тутатчиков добавил, что «конечно, Коновалов будет пытаться сопротивляться этой инициативе». «Но у граждан накопилось уже столько негатива, что, думаю, отрешение от должности все-таки произойдет», – заключил он.

Напомним, в Республике Хакасия запущен процесс отставки губернатора Валентина Коновалова. В среду в республике состоялось заседание по созданию группы граждан, которая будет инициировать этот процесс. Председателем инициативной группы стал редактор издания «Пульс Хакасии», политолог Александр Мяхар.

Валентин Коновалов был избран главой республики 11 ноября 2018 года. Предвыборные обещания Коновалова изменить жизнь к лучшему и найти деньги на развитие региона жители республики посчитали невыполненными.