Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн человек

10.11.2020, 6:20, Новости дня

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

На момент публикации новости в стране было зарегистрировано 10 023 278 случаев инфицирования, из них более 105,9 тыс. – за последние сутки. С начала вспышки пандемии в США выздоровело более 3,8 млн человек, 237 тыс. – умерли.

США занимают первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом, на втором – Индия (8,5 млн), на третьем – Бразилия (5,6 млн), на четвертом – Франция (1,8 млн), на пятом – Россия (1,7 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили у почти 50,7 млн человек, 1 млн 260 тыс. заразившихся умерли, 33,1 млн выздоровели.