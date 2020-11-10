Зеленский назначил врио глав трех облгосадминистраций
10.11.2020, 6:20, Новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио голов Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.
Указом №492 Зеленский назначил врио председателя Ивано-Франковской ОГА Марию Савку, указом №493 – врио председателя Одесской ОГА Вячеслава Овечкина и указом №494 – врио председателя Сумской ОГА Сергея Пахольчука.
5 ноября президент Украины уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных госадминистраций.
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