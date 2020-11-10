 

Зеленский назначил врио глав трех облгосадминистраций

10.11.2020, 6:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио голов Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Указом №492 Зеленский назначил врио председателя Ивано-Франковской ОГА Марию Савку, указом №493 – врио председателя Одесской ОГА Вячеслава Овечкина и указом №494 – врио председателя Сумской ОГА Сергея Пахольчука.

5 ноября президент Украины уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных госадминистраций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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