 

Глава МВД Эстонии ушел в отставку после того, как назвал Байдена коррумпированным типом

10.11.2020, 6:20, Новости дня

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме 9 ноября заявил, что вынужден уйти в отставку на фоне критики в свой адрес. Об этом сообщает DW.

8 ноября Хельме в интервью радиостанции Tre Raadio поддержал не подкрепленные заявления президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах. Хельме назвал кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера Байдена “коррумпированными типами”, отмечено в сообщении.

“Вчера вечером я решил уйти, когда смотрел на всю эту клевету и ложь, которую распространяли СМИ в Эстонии”, – сказал Хельме.

Заявления главы МВД Эстонии премьер-министр страны Юри Ратас назвал безответственными.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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