Кинг обматерил Трампа в Twitter

09.11.2020, 23:55, Новости дня

Американский писатель Стивен Кинг на своей странице в Twitter обматерил президента США Дональда Трампа, которого критиковал с момента его избрания в 2016 году.

“Ты проиграл, ты жалкий самозванец, инфантильный ублюдок. Уступи и иди к черту”, – написал Кинг.

Так он отреагировал на заявления Трампа о том, что он выиграл выборы президента США.

You lost, you miserable self-entitled infantile fucker. Concede and get the hell out.

— Stephen King (@StephenKing) November 8, 2020

Американский президент забанил Кинга в сети в июне 2017 года. “Трамп заблокировал для меня возможность чтения его твитов. Наверное, я покончу с собой”, – иронизировал Кинг.

В ответ Кинг запретил Трампу смотреть фильмы, снятые по его книгам.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.