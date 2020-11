“Лукашенко угнетает граждан”. В МИД Британии отреагировали на решение Беларуси выслать двух дипломатов

09.11.2020, 23:55, Новости дня

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 9 ноября на своей странице в Twitter заявил, что решение МИД Беларуси выдворить британских дипломатов является абсолютно необоснованным.

По его словам, представители МИД Великобритании законным образом наблюдали за ходом протестов.

“Александр Лукашенко не может скрыть факт, что он угнетает граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации – это провести свободные и честные выборы и привлечь к ответственности виновных в насилии против демонстрантов”, – заявил Рааб.

The expulsion of 2 UK diplomats from Belarus for legitimately observing protests is wholly unjustified. Lukashenko can’t hide the oppression of his own people. The only way forward is free & fair elections & accountability for those responsible for violence against demonstrators

— Dominic Raab (@DominicRaab) November 9, 2020

Накануне МИД Беларуси принял решение об объявлении военного атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя британского посла Лисы Тамвуд персонами нон грата. По данным представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и ходе протестов.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.