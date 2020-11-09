 

Toyota представит новую версию седана Camry в Гуанчжоу

09.11.2020, 22:45, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota намерен презентовать на автосалоне в Гуанчжоу новую версию седана Toyota Camry.

Предложенный экземпляр планируется выпустить в традиционной и спортивной версии. В первой модификации применят модернизированную решетку радиатора, а во второй более уникальную конструкцию. Распознать спортивный седан Camry можно по темной крыше, а также четырем патрубкам выхлопной системы. Под капотом применят 2,0 и 2,5-литровые бензиновые двигатели с мощностью 178 и 209 л.с. соответственно.

Кроме того, покупателям будет одновременно предложена гибридная версия седана Camry, однако по нему отсутствуют даже примерные параметры производительности. Остальные характеристики пока удерживаются в тайне до презентации.



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