Haval показал салон кроссовера First Love на официальных фото

09.11.2020, 22:45, Новости дня

Китайская компания Great Wall на прошлом автосалоне в Пекине представила модель кроссовера Haval First Love на новой платформе.

Однако салон до настоящего времени оставался засекреченным. Теперь же публика может детально ознакомиться с предложенным интерьером. В частности, можно увидеть, что в салоне кроссовера установлен проекционный экран, цифровая панель приборов, а также увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Также автомобиль получил опцию беспроводной зарядки для смартфонов.

Пока эксперты не берутся озвучивать идею выхода кроссовера Haval First Love, однако есть предположения, что он является преемником для Haval H2. Более точные сведения объявят на очередной выставке, где примет участие китайская марка.