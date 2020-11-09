Азербайджан признался в уничтожении российского Ми-24

09.11.2020, 20:08, Новости дня

МИД Азербайджана подтвердил, что в связи с возможными провокациями азербайджанскими военными было принято решение открыть огонь на поражение, что привело к крушению российского военного вертолета. Баку подтвердил готовность выплатить компенсацию.

«По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18.30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте азербайджанского ведомства.

«В этой связи необходимо подчеркнуть следующее: полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения», – сказано в сообщении.

Также, в азербайджанском минобороны уточнили, что полет российского вертолета «проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО». В сообщении говорится, что ранее вертолеты ВВС РФ не были замечены в указанном районе.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Азербайджан приносит извинения российской стороне и подчеркивает, что инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

«Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», – говорится в заявлении.