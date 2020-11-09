 

МЧС передало гуманитарную помощь населению Афганистана

09.11.2020, 18:48, Новости дня

МЧС РФ передало гуманитарную помощь населению Афганистана через посольство республики. Доставка запланирована рейсом афганской авиакомпании из Москвы 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В составе закупленного МЧС РФ гуманитарного груза – средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие средства. Гуманитарная помощь оказана в соответствии с решением правительства РФ в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте МЧС.

Напомним, аналогичную помощь российская сторона оказывала в октябре Анголе и Кабо-Верде, в сентябре – Центральноафриканской Республике, Республикам Конго и Зимбабве, а в июле – Казахстан и Киргизии.



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