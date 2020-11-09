Компания Volvo отзывает 54 тысячи автомобилей

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09.11.2020, 18:45, Новости дня

Шведская компания Volvo сообщила о намерении начать отзывную кампанию в отношении 54 тысяч машин.

В частности, специалистами было детально изучено строение систем безопасности, в ходе чего и выявили серьезные неполадки в работе подушек безопасности. Поводом для отзыва поступил один сомнительный случай, который и раскрыл имеющийся дефект в важной системе автомобилей Volvo. Отзывная кампания начнется в отношении седанов S80 и S60, выпущенных в период с 2001 по 2003 годы.

При активизации подушек безопасности конструкция может принести серьезный урон водителю или пассажиру, тогда как в человека могут на высокой скорости вылететь металлические детали. На территории США уже выявили случай, при котором водитель получил серьезные травмы из-за сработавшей подушки безопасности с серьезным дефектом.



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