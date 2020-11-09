Компактный кроссовер FAW Bestune T55 готов к выходу в Китае

09.11.2020, 18:45, Новости дня

Обновленный компактный кроссовер FAW Bestune T55 в ближайшее время представят на рынке Китая.

Приобрести данный автомобиль станет возможным по цене от 900 тысяч рублей в эквиваленте на местную валюту. Официальный показ паркетника состоится в следующем году. Кроме того, автомобиль уже прошел первый этап сертификации, приближающий начало продаж. Под капотом установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель на 143 л.с. мощности. Также доступна модификация с 1,5-литровым мотором, который выдает 169 л.с. мощности.

Новый кроссовер FAW Bestune T55 приводится в движение 7-ступенчатой трансмиссией. Автомобиль построен на архитектуре FMA, которая применяется в увеличенной модели FAW Bestune B70. Остальные параметры озвучат на официальной презентации кроссовера.