Российский вертолет сбит в Армении

09.11.2020, 18:41, Новости дня

На территории Армении сбит российский вертолет, сообщил источник в российский силовых структурах.

«Предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении», – передает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник.

Подробности происшествия выясняются. Нахичеванская автономная республика входит в состав Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуша продолжаются.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.