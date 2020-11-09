«Единая Россия» поддержала кандидатуры новых министров

09.11.2020, 17:48, Новости дня

Фракция «Единая Россия», обладающая большинством мандатов в нижней палате парламента, поддержала предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров и вице-премьера.

«Фракция приняла решение поддержать», – сообщил источник РИА «Новости» во фракции.

Ранее предложенные кандидатуры на посты министров поддержали профильные комитеты Госдумы.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго.