 

«Единая Россия» поддержала кандидатуры новых министров

09.11.2020, 17:48, Новости дня

Фракция «Единая Россия», обладающая большинством мандатов в нижней палате парламента, поддержала предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров и вице-премьера.

«Фракция приняла решение поддержать», – сообщил источник РИА «Новости» во фракции.

Ранее предложенные кандидатуры на посты министров поддержали профильные комитеты Госдумы.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / США запугивают немецкие компании, работающие над «Северным потоком — 2»

30.08 / Разработан препарат от паралича

28.08 / В два камчатских поселка провели высокоскоростной интернет

09.07 / США ввели санкции в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне

28.10 / Новый кроссовер Haval DaGou активно раскупают в Китае

06.11 / Боевики на Донбассе 5 ноября 11 раз нарушали режим тишины – штаб ООС

03.09 / Садовой: В мэрии Львова коронавирусом заболели 75 человек

23.09 / Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации

02.08 / Модель Skoda Octavia получила новый турбомотор

03.07 / Памфилова: голосование прошло демократично, итоги легитимны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска