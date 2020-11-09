 

Стало известно о расколе в команде Трампа на фоне выборов

09.11.2020, 17:48, Новости дня

В окружении действующего президента США произошел раскол. Одни хотят, чтобы он продолжил борьбу с демократом Джозефом Байденом, вторые подталкивают Трампа прекратить попытки удержаться в президентском кресле, сообщают американские СМИ.

Среди приближенных нынешнего главы Белого дома существует мнение, что попытки Трампа пересмотреть итоги выборов президента в суде обречены на провал, а сами судебные разбирательства растянутся на срок от трех до шести недель, пишет Axios со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Приближенные Трампа сообщили, что он намерен проводить митинги и предъявить некрологи тех, кто, будучи мертвыми, были зарегистрированы как голосующие. Они также отмечают, что в последние дни президент «зол и непостоянен». Между тем они считают его борьбу с Байденом бессмысленной и уверены, что у Трампа есть будущее в качестве влиятельной фигуры.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.



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