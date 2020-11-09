 

Алиев заявил о планах заставить Армению через суд заплатить за разрушения в Карабахе

09.11.2020, 17:08, Новости дня

Азербайджан намерен через суд заставить Армению заплатить за ущерб в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC News.

«Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию. После этого, конечно, будут судебные процессы, иски против армянского государства, и мы уже к этому готовимся», – приводятся слова Алиева в сообщении на сайте президента.

Алиев добавил, что Азербайджан восстановит разрушенную инфраструктуру в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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