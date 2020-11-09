 

Сербия выразила заинтересованность в локализации производства вооружений России

09.11.2020, 17:08, Новости дня

Чрезвычайный и полномочный сербский посол в РФ Мирослав Лазанский выразил заинтересованность Белграда в локализации производства российских и китайских вооружений.

По его словам, вопрос организации серийного производства вооружения зависит от готовности российской или китайской сторон провести трансфер технологий, а также от планируемых объемов производства вооружения, передает РИА «Новости».

«Такое производство привело бы к росту техническо-технологических способностей нашей промышленности, открытию новых рабочих мест», – сказал Лазанский.

Посол отметил, что Сербия уже экспортирует оружие, но только тем государствам, которые не находятся под санкциями ЕС или ООН.

«Каждой заинтересованной стране, не находящейся под санкциями ООН и ЕС, мы свободно продаем наше вооружение. Ежегодно это составляет около 700 млн долларов», – сказал он.

По его словам, Сербия поставляет в Бангладеш, Мьянму, Кению и на Кипр 155-мм самоходную гаубицу NORA B-52, которая считается одной из четырех лучших гаубиц в этом классе. В Ирак из Сербии поставляются учебно-боевые самолеты «Utva Lasta 95», также на мировой рынок экспортируется оружие для сухопутных войск и боеприпасы.

В сентябре президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность, что глава российского государства Владимир Путин отлично понимает проблемы балканской страны.



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