Оказывается, рыбы обладают чувством осязания

09.11.2020, 16:50, Новости дня

Исследования способностей морских бычков показали, что у них имеется чувство осязания. По утверждению ученых, рыба так же, как человек, обладает способностью различать текстуру разных поверхностей при помощи прикосновения.

Только рыба, в отличие от человека, использует для этого не пальцы рук, а плавники. Доказательства данного факта получили исследователи из Чикагского университета (США).

Эксперименты проводились с использованием приборов, регистрирующих мозговую активность. Рыба прекрасно ощущает разницу между прикосновением к своим сородичам и, например, к рукам человека. Ранее ученые считали, что организм рыбы не обладает осязательными функциями. О том, что это не так, стало известно только сейчас.