Астрономы определили источник космических радиовсплесков
09.11.2020, 16:50, Новости дня
Наблюдая за космическим пространством, специалисты по астрономии еще 13 лет назад зафиксировали так называемые быстрые радиовсплески или FRB. Аппаратура фиксировала внезапные и чрезвычайно мощные усиления вспышки радиоволн, напоминающие настоящий взрыв.
Только недавно астрономы сумели определить, что источником этих всплесков является магнетар – нейтронная звезда, обладающая очень мощным силовым полем.
Взрывы происходят на звезде SGR 1935+2154, которая удалена от нашей планеты примерно на 30 тыс. световых лет. Данное светило находится в нашей галактике, «совсем рядом» с Солнечной системой, уточняют ученые. Выделяемая во время каждого всплеска энергия в три раза превышает ту, которую наше Солнце генерирует в течение одной секунды.
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