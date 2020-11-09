Астрономы определили источник космических радиовсплесков

09.11.2020, 16:50, Новости дня

Наблюдая за космическим пространством, специалисты по астрономии еще 13 лет назад зафиксировали так называемые быстрые радиовсплески или FRB. Аппаратура фиксировала внезапные и чрезвычайно мощные усиления вспышки радиоволн, напоминающие настоящий взрыв.

Только недавно астрономы сумели определить, что источником этих всплесков является магнетар – нейтронная звезда, обладающая очень мощным силовым полем.

Взрывы происходят на звезде SGR 1935+2154, которая удалена от нашей планеты примерно на 30 тыс. световых лет. Данное светило находится в нашей галактике, «совсем рядом» с Солнечной системой, уточняют ученые. Выделяемая во время каждого всплеска энергия в три раза превышает ту, которую наше Солнце генерирует в течение одной секунды.