В Венгрии анонсировали введение повторного карантина

09.11.2020, 16:48, Новости дня

В Венгрии с 11 ноября вводятся дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса, аналогичные ранее принятым в Австрии, сообщил информационный портал венгерского правительства About Hungary ссылкой на венгерского премьер-министр Виктора Орбана.

Карантин будет введен на 30 дней. Ожидается, что во вторник парламент наделит кабинет министров для этого чрезвычайными полномочиями на 90 дней. Власти страны обещают компенсировать убытки предпринимателям, передает ТАСС.

В Венгрии вводится комендантский час с 20.00 по 05.00 по местному времени, запрещены собрания, массовые мероприятия. Рестораны смогут работать только на доставку. Магазины и предприятия сферы услуг будут работать до 19.00. Заселять туристов в гостиницы запрещено. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Ученики старших классов и студенты перейдут на дистанционное обучение.

В Венгрии коронавирус выявлен у 114 тыс. 778 человек, выздоровело 26 тыс. 161, 2 тыс. 493 человека умерли.

«Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса был введен в Германии введен до конца месяца. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря действует в Англии. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия, а также Польша и Литва.