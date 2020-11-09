OMV и Uniper обжаловали решение Польши по «Северному потоку – 2»

09.11.2020, 16:48, Новости дня

Еще два партнера Газпрома по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», а именно OMV и Uniper, обжаловали решение польского антимонопольного регулятора UOKiK, который потребовал прекратить кредитные соглашения по проекту и наложил штраф на участвующие в строительстве трубопровода компании.

«OMV обжаловала это решение, тем самым заявив, что у него нет никаких правовых оснований», – передает ТАСС сообщение пресс-службы OMV и Uniper.

При этом в Uniper добавили, что компания обжаловала штраф UOKiK.

Ранее один из европейских партнеров Газпрома по строительству газопровода «Северный поток – 2» Shell подала апелляцию на решение польского регулятора UOKiK, обвинившего Газпром и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта.

Напомним, в июне UOKiK возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро. В августе UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

После этого Газпром подавал в польский суд апелляционные жалобы на действия управления защиты конкуренции и потребителей Польши из-за ограничения доступа к доказательствам, собранным в рамках расследования по «Северному потоку – 2».