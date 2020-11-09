 

Зеленский призвал сограждан «влюбить» близких в украинский язык»

09.11.2020, 16:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык.

«Есть немало граждан, которые по многим причинам пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение точно не будут способствовать его изучению. Давайте сегодня, в день украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык!», – написал президент Telegram.

Зеленский напомнил украинцам, что родился и вырос в русскоязычной семье. Он признался, что сожалеет о том, что в школьные и университетские годы ему не удалось хорошо изучить украинский, отметив при этом, что освоение родного языка во взрослом возрасте приносит невероятные эмоции.

«Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, увидеть легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди», – сообщил политик.

По его словам, на Украине немало тех, кто, общаясь в быту на русском, крымско-татарском, или других негосударственных языках, продолжают уважать украинский язык и оставаться патриотами страны. Он также заявил, что среди украинских военных, которые «в окопах на передовой с 2014 года защищают Украину», нет языкового разделения.

«Украинский язык должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он самый прекрасный в мире», – подытожил Зеленский.

Ранее Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.



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